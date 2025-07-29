“Se lee más en esta época de invierno, más que nada porque la gente aprovecha que está en casa, bueno, aprovecha de venir a buscar libros y a leer más”, contó Maxi, en diálogo con el móvil de LU32 y aseguró que en el local de Dorrego y Lamadrid “tenemos de todo, tenemos sobre autoayuda, tenemos variedad de libros, te voy a nombrar algunos títulos por nombrar, hábitos atómicos, encuentra tu persona vitamina, este dolor no es mío, tenemos de Rolón todos los libros, bueno, este libro se ha leído mucho también, 50 cápsulas de amor propio, después tenemos también toda la colección de Stephen King, bueno, la última novela de Claudio Piñeiro y la de Sacheri también”.

“Para adolescentes tenemos un montón, se está vendiendo mucho, mucho a adolescentes. Tenemos, bueno, algunos títulos como El arte de ser nosotros, bueno, Volver a empezar, Nunca, nunca, No te olvidaré, El mapa de los anhelos, que es un libro que se ha vendido mucho también, Volver a empezar”, agregó.

Para los más chicos, en la librería hay libros “para pintar, tenemos lo que es mandala para nenes, mandalas para adultos, libros con todos los personajes también, para leer también tenemos la colección entera de Gaturro, de Mafalda, tenemos libros con texturas, libros con sonidos, también para los más pequeños”, manifestó.

“Para el que le gusta leer realmente lo compra, no tiene problema, y bueno, aparte también tenemos un 10% lunes y martes en lo que es libro con Banco Provincia. También tenemos otras opciones de pago, como efectivo, transferencia, débito, mercado pago”, comentó sobre las formas de pago.

RF