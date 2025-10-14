Este lunes los acompañantes terapéuticos de la ciudad se nuclearon frente a la sede de IOMA ubicada de Independencia y Belgrano, en busca de respuestas tras descuentos arbitrarios registrados en sus pagos atrasados.

En el móvil de LU32 se expresaron contando que “lo que planteamos en este reclamo es el atraso que había de nuestras prestaciones, pero además lo que nos sucedió el jueves a última hora, ya llegadito al feriado, que uno no puede reclamar en ningún lado, es que empezamos a ver en nuestras liquidaciones ciertos débitos. Débitos que estaban entre los 120.000 pesos y los 300.000 pesos de acuerdo a la prestación que cada una o cada uno había realizado. Y sacando cuentas, nos empezamos a dar cuenta que esos débitos que fueron masivamente notificados, tanto a acompañantes terapéuticas escolares como domiciliarias, correspondían a los valores con los aumentos, aumentos que se implementaban a partir de agosto para las acompañantes domiciliarias y en septiembre para las acompañantes escolares”.

Puntualmente sobre la manifestación de hoy, aclararon que “nos preguntan por qué hacíamos un reclamo, o sea, cuál era el objetivo, si ellos ya tenían ese documento y lo estaban trabajando, y bueno, tuvimos que hacer énfasis en que no es solo eso. No es solamente el débito que aparece en nuestras liquidaciones, es que estamos a 13 de octubre y no cobramos agosto, es por ejemplo que tenemos compañeras que están sin cobrar meses anteriores, incluso meses del 2024, es por ejemplo que tenemos compañeras que facturaron agosto con aumento porque fueron a la delegación de Olavarría y les dijeron que lo tenían que hacer, pero son compañeras que están en instituciones escolares y eso se lo van a debitar o se van a rechazar las facturas, o sea que hubo mala información”.