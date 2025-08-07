Jairo, cantautor de origen cordobés, destacado en diversos géneros, conversó con Radio Olavarría a días de su nueva visita a Olavarría, prevista para el 22 de agosto a las 21:00 hs. en el Teatro Municipal. "La mejor voz de Argentina", como lo nombró alguna vez Mercerdes Sosa, adelantó que el recital no sólo será un espacio para revisitar sus canciones más conocidas, sino también para interpretar nuevas y reversionar sus clásicos.

En primer lugar, Jairo destacó la emoción por regresar a una ciudad ya conocida:

"Me pone muy contento volver a Olavarría. Vuelvo con el espíritu renovado, la verdad es que cuando empieza una gira tiene esa suerte de angustia que tiene antes de empezar algo grande. Empiezo la gira el 15, y hasta el 15 estoy haciendo cosas, preparando todo. El 15 empieza la gira con todo, y estoy muy feliz porque es una gira bastante grande. Va a ser casi hasta final de año", expresó el artista.

"A mí me gustan muchísimo este tipo de giras porque me recuerdan a mis mejores momentos, esos que he vivido en cada lugar donde he cantado. Y las giras tienen algo particular, algo hermoso al llegar a cada una de esas ciudades donde uno va a cantar, y es la expectativa que se crea. Esa expectativa que se puede crear en el público pero que se crea en uno mismo también. En muchos de los lugares donde voy a ir no va a ser la primera vez que los visito, o sea, ya tengo muchos recuerdos. Para mí va a ser un placer para mí cantar en el Teatro Municipal de Olavarría", celebró Jairo.

Por último, el cantautor reflexionó acerca de qué elementos son los que le permiten a un artista extender su carrera durante muchos años, y señaló a la renovación del público como algo clave:

"A verme viene gente joven que a lo mejor ha escuchado mis canciones a través de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Hay mucho de eso en mis shows, y para mí significa muchísimo, muchísimo. Es la única manera en la que se puede generar una carrera que dure muchos años", concluyó Jairo, histórico cantautor argentino de origen cordobés.

CB