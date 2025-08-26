El docente Agustín Pascua comenzó explicando que “la JATO son lo que se llaman la jornada de actualización técnica, es la primera vez que se hace en la ciudad una jornada de este tipo. Fue un trabajo que venimos haciendo y pensando con los chicos desde el año 2023. Por suerte se nos dio la posibilidad de hacerlo. Lo vamos a hacer en la Casa del Bicentenario, donde amablemente el municipio nos prestó el lugar para hacer el evento. La idea fue trabajarlo, siempre desde la institución, en conjunto con alumnos y docentes, donde demos un, como el nombre lo dice, una actualización técnica de todos los contenidos que tal vez no se encuentran en los diseños curriculares de las distintas carreras que se dictan en la institución, a saber, recursos humanos, pymes, sistemas, seguridad y higiene, psicopedagogía, trabajo social, entre otras”.

Damián, estudiante de la institución, contó que "hay diferentes charlas, diferentes talleres que las van a dar algunos profesores de la institución de todas las carreras. Va a cerrar con una charla muy interesante sobre Inteligencia Artificial de Facundo Cajén. También hay talleres, talleres un poco más prácticos, ya no tanto una charla, sino talleres con participación.

También todas las carreras se coparon para hacer algo, tanto Psicopedagogía, Administración de Pymes, Recursos Humanos también, Minería. Todas las carreras pusieron su granito de arena para que se pueda hacer. Se pueden anotar en nuestro Instagram. Se pueden anotar en el link que está en la descripción. Es gratuito y es para todos, no tiene restricciones".