La jornada cuenta con el aval de la Asociación de Abogados de Olavarría y del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se concretará en el Salón Rivadavia de Olavarría, Rivadavia 2.879, con charlas y conferencias que se desarrollarán entre las 15 y las 19 hs.

Quienes tengan interés en participar deberán inscribirse a través de un formulario electrónico, disponible aquí.

A través de esta jornada se procura promover el diálogo entre organismos estatales, del ámbito administrativo y judicial, organizaciones sociales, investigadoras e investigadores, la comunidad universitaria y el público en general, en torno a la consolidación y los desafíos actuales del Sistema de Protección Integral de Derechos de las infancias a 20 años de las leyes de Protección Integral de Derechos (nacional y provincial).

El encuentro se plantea como un espacio de intercambio en torno a experiencias, saberes y prácticas que se desarrollan en el territorio y en el sector jurídico y administrativo del nivel local, en diálogo con la producción de conocimiento sobre el tema.

Cronograma

- 15 hs. Apertura institucional a cargo de autoridades de FACSO y del Municipio de Olavarría.

- 15:15 hs. “Experiencias y desafíos locales en la implementación de las leyes de Protección Integral de Derechos de NNyA”. Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de la Municipalidad de Olavarría. A cargo de: Malena Pianciola (subsecretaria de Protección Integral de Derechos), Lucrecia Carecia (directora de Niñeces y Adolescencias), Milagros Mujica (directora del Servicio Local), María Emilia Vales (coordinadora del Servicio Local) y Silvana Soon (directora de hogares y casas de abrigo).

- 15:50 hs. “Medidas de abrigo: procesos y estrategias de intervención”. Juzgados del Fuero de Familia. A cargo de: Daniel Morbiducci (juez de Familia N° 1) y Santiago Arrondo (juez de Familia N° 2).

- 16:25 hs. Conferencia: “El derecho al cuidado desde la perspectiva de niñez y adolescencia y la protección a la familia: Amicus Curiae presentado por el Observatorio de Derechos de NNyA de la Facultad de Derecho de la UNICEN”. A cargo de: Martina Salituri (Facultad de Derecho – UNICEN).

- 17 hs. Receso.

- 17:15 hs. “El acompañamiento de las organizaciones comunitarias a mujeres y familias en el marco de las medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes”. CAAC Red Puentes y Casa Pueblo.

- 17:50 hs. Conferencia: “Las violencias como preocupación, las crianzas como territorio de acción y la grupalidad como dispositivos de intervención. Dispositivos grupales destinados al acompañamiento de las medidas de protección de derechos de infancias y adolescencias en la provincia de Buenos Aires”. A cargo de: Agustín Barna (Facultad de Filosofía y Letras – UBA).

- 18:25 hs. Conferencia de cierre: “Historias, experiencias y desafíos. La construcción de un campo de estudios a 20 años de las leyes de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes”. A cargo de: Carla Villalta (Facultad de Filosofía y Letras – UBA/CONICET).