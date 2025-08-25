En la ocasión, el personal del área, encabezado por el subsecretario Elías Quintas, desarrolló una propuesta interactiva y didáctica en la que se brindaron diversos contenidos en materia de seguridad vial: consejos, recomendaciones y normativas, no solo para enseñar a la comunidad educativa diversos aspectos, sino también con el objetivo de que sean los propios niños quienes repliquen lo aprendido en su ámbito más cercano.

La actividad se enmarcó en el cumplimiento de la ordenanza municipal, que también determinó la puesta en marcha de un Observatorio Vial Municipal.

Instituciones interesadas en solicitar este tipo de jornadas pueden comunicarse a los correos electrónicos control.urbano@olavarria.gov.ar o proteccionciudadana@olavarria.gov.ar.