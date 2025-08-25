Jornada de Seguridad Vial en el Jardín de Infantes N° 917
Días atrás se realizó, en el jardín ubicado en la esquina de Canaveri y 9 de Julio, del barrio San Vicente, una actividad organizada por el municipio local a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. En la ocasión se realizó un abordaje integral del tema, ya que personal del área demarcó la senda peatonal en la mencionada intersección, lo que permitió llevar a cabo actividades prácticas para complementar los contenidos teóricos.
En la ocasión, el personal del área, encabezado por el subsecretario Elías Quintas, desarrolló una propuesta interactiva y didáctica en la que se brindaron diversos contenidos en materia de seguridad vial: consejos, recomendaciones y normativas, no solo para enseñar a la comunidad educativa diversos aspectos, sino también con el objetivo de que sean los propios niños quienes repliquen lo aprendido en su ámbito más cercano.
La actividad se enmarcó en el cumplimiento de la ordenanza municipal, que también determinó la puesta en marcha de un Observatorio Vial Municipal.
Instituciones interesadas en solicitar este tipo de jornadas pueden comunicarse a los correos electrónicos control.urbano@olavarria.gov.ar o proteccionciudadana@olavarria.gov.ar.