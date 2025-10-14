Por tal motivo, se dispondrá un puesto de vacunación antirrábica canina y felina en la Plaza Manuel Belgrano (Moreno entre Azopardo y Buchardo).

Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los perros a la plaza con collar y correa, y a los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o a Defensa Civil para que un operario lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis. Llamar a los teléfonos 2284-579825, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30; en horario de tarde, hasta las 19:00, comunicarse con Defensa Civil: 2284-412509 o 103. Luego de esos horarios, enviar un mensaje al programa Vecinos en Red (VER): 2284-544817.