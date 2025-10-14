Jornada especial de vacunación en la plaza Manuel Belgrano
Desde la Dirección Veterinaria del municipio se informa que este sábado 18, de 09:00 a 12:30 horas, se realizará un refuerzo del operativo de bloqueo efectuado días pasados ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (siendo estos los reservorios naturales del virus).
Por tal motivo, se dispondrá un puesto de vacunación antirrábica canina y felina en la Plaza Manuel Belgrano (Moreno entre Azopardo y Buchardo).
Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los perros a la plaza con collar y correa, y a los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.
Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o a Defensa Civil para que un operario lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis. Llamar a los teléfonos 2284-579825, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30; en horario de tarde, hasta las 19:00, comunicarse con Defensa Civil: 2284-412509 o 103. Luego de esos horarios, enviar un mensaje al programa Vecinos en Red (VER): 2284-544817.