La seccional Olavarría de Suteba realizó esta mañana en el Parque Mitre (Necochea y Brown) acciones junto al Frente Gremial Docente que dan continuidad al plan de lucha que viene llevando adelante la CTERA para enfrentar el brutal ataque del gobierno nacional contra la Educación Pública, exigiendo:

La restitución del FONID.

La defensa de los fondos nacionales para el IPS.

La defensa de todas las partidas para educación.

La convocatoria urgente a la paritaria nacional docente.

El rechazo al presupuesto 2026.

Una nueva ley de financiamiento.

El financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

Centralmente, las actividades consistieron en una clase pública a cargo del lic. Pablo Palazzolo sobre el impacto del recorte en el presupuesto nacional a las distintas áreas de educación: educación técnica, profesional, FONID, falta de paritarias nacionales, recorte en programas socioeducativos y la discontinuidad en el envío de materiales a las escuelas (computadoras, libros) y en la construcción y finalización de edificios educativos.

Asimismo, docentes de la modalidad Artística —Leonardo Barcelona, Natalia Parcerisas, Rosana Buchanan, María Julia Arouxet, Mariela García y Mariana Conlon— realizaron un mural con la consigna "La escuela pública enseña y construye esperanza".

Para la semana próxima, la CTERA anunció la continuidad de la lucha con una medida de fuerza que consiste en un paro nacional y una marcha federal educativa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el martes 14 de octubre.