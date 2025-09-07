Elecciones 2025
Jornada tranquila en el arranque de los comicios
A las 8:00 hs. de este domingo comenzaron, en las distintas escuelas del distrito, los comicios legislativos, donde hay un total de 101.087 electores habilitados para elegir tres senadores provinciales por la Séptima Sección, diez concejales y cuatro consejeros escolares.
En el recorrido de nuestras unidades móviles, LU 32, durante las primeras horas de la mañana la actividad fue muy tranquila, con apertura de escuelas en horario; sin embargo, no estaban todas las mesas habilitadas, ya que faltaban autoridades en algunos casos.