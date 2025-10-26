Jornada tranquila hasta el mediodía en la ciudad

La mayor parte de las mesas pudo cubrirse con las autoridades designadas que, recordemos, esta vez eran tres, a diferencia de la elección de septiembre, en la que se habían citado a dos. Se ordenó que los vocales de ciertas mesas se sienten en otras y se pudo resolver la falta.

Se registraron demoras de hasta 45 minutos en algunas mesas de determinados establecimientos educativos y, en esos casos, se tomó la decisión de pasar la carga cívica a uno de los ciudadanos que hacía la fila, previa capacitación rápida por parte de los delegados de la Justicia Electoral y de las fuerzas armadas.

Son 99.434 olavarrienses, en unas 295 mesas distribuidas en más de 80 establecimientos educativos, los habilitados para votar.

Deben concurrir con el último documento tramitado, que es el que figura en el padrón. No pueden usarse constancias de documento en trámite ni documentos en la app Mi Argentina.

