Jornadas de emprendedurismo

Lorena contó con orgullo que “esta es nuestra tercera jornada, es una jornada que hacemos todos los años, desde el Departamento de la Orientación de Economía, que lidera Claudia Rueda, nuestra MTP. Como bien decía, tenemos la Orientación en Economía, y por ahí estamos acostumbrados a que desde la Orientación en Economía se piensa en carreras como contador o administración de empresas, pero también decidimos darle un enfoque desde el emprendedurismo, ya que muchas de las familias de nuestros estudiantes son emprendedores”.

Al ser consultada por novedades, la referente indicó que “en esta oportunidad nos van a estar acompañando la Facultad de Ingeniería con el ‘Taller de Gestión de Negocios’, desde la Facultad de Ciencias Sociales, con el ‘Taller de Cooperativismo y Economía Social’, y estudiantes de la Tecnicatura del Instituto 130, con un taller que se llama ‘Tu entrevista, tu momento’, para abordar las distintas dimensiones del emprendedurismo”.

“Esto se va a gestar todo en la misma escuela, van a estar sucediendo dentro de la escuela estos tres talleres a los que van a concurrir. Están invitados los estudiantes de otras escuelas secundarias de la Orientación en Economía, y fuera de la escuela en la vereda aprovechamos la oportunidad para invitar a las familias emprendedoras a que muestren esos emprendimientos que desarrollan día a día” concluyó el directivo.

El evento se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre de 13.30 a 16hs y el cierre será una “aventura creativa” con merienda para compartir.