José Eseverri: “La educación pública siempre ha sido la herramienta de la clase trabajadora para el progreso”
El ex intendente municipal, José Eseverri, estuvo presente en la marcha de este martes y pasó por la unidad móvil de Lu32. “Se sentía en la previa que algo estaba pasando en la sociedad argentina”, dijo.
Destacó la convocatoria y sostuvo que el reclamo por el presupuesto es “para sostener la Universidad Pública, gratuita y federal”.
Remarcó además que la marcha fue transversal a todos los sectores “que entienden a la educación pública como un valor fundacional de nuestro país”.