Luego, a las 12, se trasladarían a la Rural, donde atenderán a la prensa y sostendrán una reunión con productores, en el marco de la Angus.

Cerca de las 14:30 volverían a la ciudad para sostener un encuentro en la Cámara Empresaria, para concluir a las 17:30 con una reunión con vecinos en un bar céntrico.

Cabe destacar que, según DIB, José Luis Espert se encuentra envuelto en una polémica sobre un presunto vínculo con un jefe narco.

Espert salió a defenderse de la denuncia en su contra, luego de que este fin de semana circularan artículos periodísticos sobre presuntos vínculos entre el diputado y el capo narco Antonio “Fred” Machado, que se encuentra preso en Viedma, con pedido de extradición de Estados Unidos.

“Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma; me llevó en su avión”, reconoció Espert en TN sobre su encuentro con Machado, pero añadió: “Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos”.

En este contexto, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó este lunes la remoción inmediata de Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en su cuenta oficial de la red social X.

Antonio Fred Machado está detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. También enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero.