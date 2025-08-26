El pasado sábado, un grupo de jóvenes se reunió para cocinar y salir a repartir más de 40 viandas a personas en situación de calle. La realidad los golpeó y no fueron indiferentes; las redes fueron un medio para el fin de ayudar.

Enzo contó que “esto surgió también así, como una charla, porque vemos lo que es el día a día en la ciudad; vemos que hay mucha gente en situación de calle, gente que no tiene un plato de comida y creemos que todo el mundo se merece un plato de comida, a nadie le debería faltar. Sabemos la situación por la que atraviesa el país y con un poquito entre cada uno sabemos que podemos hacer mucho. No fue mucho lo que hicimos, pero bueno, vamos a tratar de seguir haciéndolo todo el tiempo que sea posible, mientras podamos”.

Al ser consultado sobre cómo puede colaborar la gente, el joven fue contundente: “Así como lo hicimos nosotros, que somos simplemente un grupo de amigos, un grupo de conocidos, lo pueden hacer también, o también donando. Hay muchos barrios: en muchos barrios hacen cosas como las que hacemos nosotros, así que averiguar, indagar y colaborar con lo mínimo, porque con lo mínimo se hace la diferencia”.