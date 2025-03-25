La reunión se realizará a las 11.00 y nuevamente su presencia se enfoca en hacer visible el estado crítico por el que está atravesando el sector pasivo de nuestra sociedad.

Los autoconvocados ennumeran algunas de estas cuestiones, como son los paupérrimos haberes que no cubren las necesidades mínimas de supervivencia, los medicamentos que fueron retirados de su acceso gratuito y resultan inalcanzables con esos ingresos, la eliminación del sistema de moratoria que le permitía a muchos trabajadores acceder a su jubilación cuando sus empleadores no habían realizado los aportes que les correspondían, la incierta situación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está sujeto a la arbitrariedad de decisiones que puede tomar el gobierno para su uso a partir de la Ley Bases y un panorama socioeconómico general que agudiza la situación de los jubilados en particular.

Nuevamente la presencia de los jubilados frente al PAMI se hará en forma ordenada y pacífica y aclaran que no es contra el PAMI como institución, ni contra su personal de carrera que, aún en esta grave situación de recortes y “ajustes”, siempre trata de dar lo mejor a los afiliados.