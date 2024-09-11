La actividad se desarrolló durante los días lunes y martes, con nutridas delegaciones que salieron desde la Terminal de Ómnibus, en viajes encabezados y coordinados desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio.

Una de las disciplinas con mayor participación local fue el básquet, que tuvo una suerte dispar. Cáneva en Escolar Sub15 masculino y San Martín de Sierras Bayas en Sub15 masculino libre lograron clasificar, mientras que Ferro en U15 femenino y Racing en Sub17 masculino cayeron en sus respectivas presentaciones ante San Vicente y Tristán Suárez respectivamente.

Algo similar sucedió con el hockey, que arribó con 4 equipos y logró dos clasificaciones. Ambas correspondieron a los conjuntos femenino, Sub14 y Sub16, que vencieron consecutivamente a conjuntos de Ezeiza (2-0 y 6-4 respectivamente). Los representantes masculinos cayeron ante Echeverría 1 a 0 y 4 a 1.

La última clasificación cosechada el día lunes fue para un equipo de la Escuela 504, que accedió a Mar del Plata en fútbol para personas con discapacidad en la categoría Sub16 Nivel C.

El resto de las participaciones locales fueron de Estudiantes en rugby, que cayó en un ajustado 14 a 12 ante Echeverría, derrota también para el representante de handball femenino de Rosario y los conjuntos locales de fútbol playa, que cayeron ante Lobos y Roque Pérez en Sub18 y Sub16 respectivamente.

El martes fue sumamente destacado lo hecho por las y los representantes del vóley olavarriense. Tal es así que se obtuvieron las clasificaciones a la final provincial en Sub15 masculino libre (Estudiantes), Sub15 femenino libre (Estudiantes), Sub16 femenino escolar (Normal, EES 10) y en Sub17 libre femenino (Estudiantes).

También estarán presentes en Mar del Plata tres equipos de fútbol 11. Uno será el conjunto de Municipales, que se impuso en la categoría femenina libre Sub14 tras vencer por penales a San Vicente. También estará el Sub14 libre masculino, con el selectivo de Olavarría que en la final venció a Cañuelas por 2 a 0. Por último, también nos representará la Escuela Secundaria 20, que se impuso en la categoría Sub16 Escolar al vencer por 2 a 0 a Roque Pérez.

En softbol Sub12 Olavarría perdió con Las Heras por 11 a 6.