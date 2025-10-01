Juegos Bonaerenses: se realizó la reunión informativa

Este miércoles con un gran marco de público se llevó a cabo una reunión informativa cuyo tema central fue el desarrollo de la instancia final de los Juegos Bonaerenses. El evento será a mediados de octubre en la ciudad de Mar del Plata.



La jornada comenzó a partir de las 19 horas en el Salón Rivadavia, con diferentes instituciones representadas por sus profesores, entrenadores y también a familiares de chicos y chicas que clasificaron a la etapa provincial de la máxima cita del deporte y la cultura de la provincia de Buenos Aires.



En la ocasión se brindó información detallada en materia de hospedaje, viajes, horarios y consideraciones generales.

