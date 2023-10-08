La actividad está pautada a partir de las 15:30 horas, en la Plaza Libertad, por lo que se invita a toda la comunidad de esa localidad y sectores linderos a acercarse a compartir una tarde distinta, plena en diversión y amistad.

Se recuerda que el Programa Juguemos en la Plaza tiene como objetivo no solamente ofrecer propuestas a los más chicos que avanzan tanto en lo recreativo como en lo social, sino también poner en valor los espacios públicos, ya sean parques o plazas, con los que cuenta nuestro Partido.

Profesores del staff municipal ofrecen actividades y juegos para los más chicos, quienes deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas de divertirse. Se aclara, por último, que se suspende en caso de condiciones climáticas adversas.