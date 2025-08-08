Julio con incremento mensual en los despachos de cemento
De todas maneras, la cantidad de toneladas fue menor al mismo mes de 2024, año que tuvo uno de los peores resultados de la historia. El dato, igual, es positivo porque se da después de dos meses en los que las cifras daban caída de la producción. En este sentido, vale decir que se trata del peor julio desde el 2021.
El pasado mes, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, relevó que se despacharon algo más de 891 mil toneladas del compuesto. Esto significa un 9,3% más que el mes de junio de este año, pero un 2,7% menos que en julio de 2024.
El acumulado muestra una tendencia a mantenerse por arriba del año pasado, ya que está en 9,9%. Se trata de la cantidad de material despachada en todo este año, comparada con la del año pasado.
El registro exhibe que las 891 mil toneladas de este 2025 superaron a las 867 mil de Julio de 2020, año de la pandemia. Sin embargo, no alcanza los niveles de los julios de 2021, 2022, 2023 y 2024.
MR