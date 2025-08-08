Julio con incremento mensual en los despachos de cemento

El pasado mes, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, relevó que se despacharon algo más de 891 mil toneladas del compuesto. Esto significa un 9,3% más que el mes de junio de este año, pero un 2,7% menos que en julio de 2024.

El acumulado muestra una tendencia a mantenerse por arriba del año pasado, ya que está en 9,9%. Se trata de la cantidad de material despachada en todo este año, comparada con la del año pasado.

El registro exhibe que las 891 mil toneladas de este 2025 superaron a las 867 mil de Julio de 2020, año de la pandemia. Sin embargo, no alcanza los niveles de los julios de 2021, 2022, 2023 y 2024.

MR