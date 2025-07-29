“En estos días estamos trabajando con 72 familias ayudándola mutuamente la ayuda. Ellos nos dicen que en el lugar nuestro vendemos ropa y en el general, como ha aumentado el alquiler mucho, la luz, el impuesto, el agua, que todo se paga, no de la de una ropa se paga y lo que sí le decimos”, explicó y señaló que “la gente los manda para que para que nosotros compramos alimento para ellos, para donarles cuando ellos ponen la cota de alimento que le pagan con la tarjeta alimentaria y eso ya a fin de mes no tienen. Pero Normita sí tiene. Entonces ellos vienen y buscan la bolsa de alimentos o yo tengo un grupo donde le pongo”.

“En general no recibimos donaciones porque uno no pide las donaciones porque ya en la ropa la tenés, no? Porque si vos te administras bien, pagás el alquiler, pagás si tenés a una persona enferma, la ayudás, pagás la luz, pagás impuesto a agua. En general de la ropa tenés dinero. Entonces ese dinero se administra en comprar alimentos y tener para la gente”, explicó.

RF