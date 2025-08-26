Karina Milei y Sebastián Pareja en Olavarría este sábado
Tal como lo adelantó LU32 el domingo pasado, la secretaria general de la Presidencia hará pie en la séptima sección. Según se informó, estará en Olavarría y en Azul ese día, encabezando un encuentro con los militantes.
Alrededor de las 15:30 horas está prevista la presentación de candidatos locales y regionales en nuestra ciudad, en un acto que tendría características similares al que se realizó en La Plata hace algunos días y en Junín este lunes.
Según las mismas fuentes, cerca de las 19:00 horas tanto la hermana del presidente como el subsecretario de Integración Sociourbana de la Nación y presidente de La Libertad Avanza de la provincia estarían comenzando una actividad similar en Azul.
Milei y Paraja llegarán en un momento álgido de la campaña: faltarán 8 días para los comicios y 6 para el inicio de la veda; además, está el caso de las escuchas del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que acusa a la secretaria general de la Presidencia de cobrar coimas de una droguería que provee medicamentos a personas con discapacidad.