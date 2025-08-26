Alrededor de las 15:30 horas está prevista la presentación de candidatos locales y regionales en nuestra ciudad, en un acto que tendría características similares al que se realizó en La Plata hace algunos días y en Junín este lunes.

Según las mismas fuentes, cerca de las 19:00 horas tanto la hermana del presidente como el subsecretario de Integración Sociourbana de la Nación y presidente de La Libertad Avanza de la provincia estarían comenzando una actividad similar en Azul.

Milei y Paraja llegarán en un momento álgido de la campaña: faltarán 8 días para los comicios y 6 para el inicio de la veda; además, está el caso de las escuchas del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que acusa a la secretaria general de la Presidencia de cobrar coimas de una droguería que provee medicamentos a personas con discapacidad.