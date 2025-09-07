“Es una elección importante, con mucha expectativa y estamos con la responsabilidad de estar organizando los comicios en una elección solamente provincial”, aseguró.

Por otra parte, mencionó que “el voto es el acto sagrado de la democracia, el más importante, donde cada voto vale igual. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía en general y quienes gobernamos”.

“Este es el momento de la verdad. Esperemos que el proceso electoral se desarrolle pacíficamente y todos escuchen el resultado de las urnas. Hoy el pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de procesar lo que le está ocurriendo y expresarlo a través de su voto”, concluyó.