Elecciones 2025 “Si te quedás en tu casa y no votás, las posibilidades de seguir harto van a ser muchas” El diputado nacional y candidato a renovar su banca en el Congreso por Provincias Unidas, Emilio Monzó, estuvo en los estudios de LU32, en el marco de la visita a la ciudad, que realiza por la campaña. Se refirió a la dificultad de representar una alternativa de centro, pero a lo necesario que es que existan espacios como estos, para “arbitrar”.