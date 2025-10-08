Gustavo Bustamente explicó que “para nosotros es muy importante que Axel Kicillof esté en Olavarría. La verdad que vemos una diferencia muy grande con el gobierno de Nación, vemos un gobernador muy preocupado caminando la provincia, no es la primera vez que visita Olavarría, ya es como si fuera parte de nuestra ciudad, o sea, alguien que está muy preocupado no solamente por los trabajadores”.

Respecto de la actualidad nacional el dirigente expresó que “el salvajismo tanto del gobierno como de los empresarios, yo no lo he vivido nunca, por eso que por ahí ves un Axel Kicillof tan comprometido con la industria. Cuando lo escucho hablar, Axel Kicillof habla mucho de industria, de producción, de trabajo, y eso es lo que necesitamos nosotros escuchar. Los dirigentes sindicales, los trabajadores, necesitamos hablar de eso, necesitamos producción, necesitamos hablar de la empresa, de trabajo”.