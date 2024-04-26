La "Vuelta al Municipio" ha alcanzado un estatus destacado dentro del calendario deportivo de la región, congregando a miles de corredores locales y nacionales. Este evento, que ha evolucionado a lo largo de los años, se ha convertido en una celebración deportiva emblemática, atrayendo tanto a participantes como a espectadores que disfrutan del ambiente turístico y familiar que ofrece la ciudad de Olavarría.

En palabras del senador Bucca: "Esta maratón representa mucho más que una competencia deportiva. Es un evento que promueve la participación ciudadana, el ejercicio físico y la integración social. Su importancia trasciende lo meramente deportivo, convirtiéndose en una fiesta que une a toda la comunidad en torno a valores fundamentales".

La carrera, que ofrece categorías competitivas y promocionales, premiará a los mejores atletas en seis categorías generales, abarcando una amplia diversidad de participantes, desde mujeres y hombres hasta personas con discapacidad. Además, se llevará a cabo una prueba social con sorteos para entidades e instituciones participantes.

La gestión del bolivarense Bucca ha facilitado la participación de los residentes de Bolívar en esta prestigiosa carrera, brindándoles la oportunidad de sumarse a este evento a través de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, en las oficinas del Complejo República de Venezuela.

La Municipalidad del Partido de Olavarría, como entidad organizadora, ha desplegado todos los recursos necesarios para garantizar el éxito y la continuidad de esta tradicional competencia. La colaboración interinstitucional y el esfuerzo conjunto de las distintas áreas de gobierno han contribuido al crecimiento sostenido de la "Vuelta al Municipio".

En este sentido, el senador Bucca afirmó que “es un honor para mí impulsar esta iniciativa que reconoce el valor y la importancia de la Maratón 'Vuelta al Municipio' para nuestra comunidad. Confío en que este evento seguirá siendo un motor de desarrollo y un símbolo de unidad para Olavarría y la región".

Para inscribirse, los interesados pueden ingresar a la página del Municipio en: https://gobiernoabierto.olavarria.gov.ar/tramites-y-servicios/vueltamunicipio/