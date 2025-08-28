Andrea Fernández, referente de “la biblio” contó que “es una biblioteca popular que nace en la ciudad de La Plata. En 2011 lo creó Paula Krizkowski, la mamá de Pilar, la nena que tenemos dibujada en un autorretrato en todas nuestras remeras y en todos los sellos de la Biblia. Bueno, cuando Pilar parte hacia el sol y la luna, como dice su mamá, crean una biblioteca popular en el Parque Saavedra, en la parte cerrada frente al Hospital de Niños por María Ludovica, y es un homenaje a su hija y a todas las infancias”.

Respecto de la sede ubicada en Parque Norte, Andrea indicó que “funcionamos durante la semana recibiendo escuelas, jardines, hoy tuvimos la visita de un jardín a la mañana, y también recibiendo socios que vienen a retirar libros todo el tiempo durante la semana. Y el sábado son las propuestas culturales, vienen las familias, también retiran libros, y además siempre hay un artista, este sábado hay una presentación de un libro. Todos los sábados ya tenemos la agenda completa hasta diciembre, así que hay muchas ganas de hacer cosas y de encontrarse en estos espacios”.