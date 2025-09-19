Desde la Dirección de Gestión Territorial se detalló que se ha decidido la suspensión de las dos actividades pautadas para este viernes, ambas enmarcadas en la celebración de la llegada de la primavera.

Se trata, por un lado, del festival en el parque La Hormiga de Sierra Chica y, por el otro, de la convocatoria en el barrilódromo de avenida Del Valle y Córdoba, jornadas que habían sido organizadas junto a las respectivas Mesas de Gestión Territorial de cada uno de esos puntos del partido.

No así el festejo del domingo, organizado con las promos en el parque Eseverri.

Vale recordar que también fue reprogramada la caminata organizada desde Atención Primaria de la Salud, que se desarrollará el viernes 26 del corriente mes.

Desde la Subsecretaría de Deportes, por su parte, se detalló que se han suspendido dos actividades programadas para este sábado.

Una de ellas es la primera fecha del “3×3 en tu barrio”, el torneo de básquet itinerante que iba a iniciar su camino en el barrio Luján. El resto del calendario sigue sin modificaciones, por lo que se invita a las personas interesadas a anotarse en el formulario online al que se accede haciendo clic aquí.

También se ha decidido suspender la fecha de la Copa Ciudad de Olavarría de newcom, que se iba a realizar en los gimnasios del CEF 44 y Pueblo Nuevo.

Desde el área de Cultura se informa que se suspendió también la función del Circo Ancestral, que en horas de la tarde de este sábado se iba a llevar a cabo en el Centro Cultural Municipal San José.

Vale mencionar, por último, que en el inicio de la mañana se debió cancelar la realización del puesto de vacunación antirrábica que se iba a brindar en el barrio Obrero.