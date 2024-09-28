En esta oportunidad, se coordinó con la Delegación Municipal de Sierra Chica una entrega de elementos necesarios para conformar un botiquín de primeros auxilios acordes para instituciones educativas.



La Subsecretaría de Atención Primeria de Salud señaló que la entrega Desde el Municipio se recordó que en el marco de la prevención, se llevó a cabo en conjunto entre las Subsecretarías de Protección Integral de Derechos y Atención Primaria de la Salud, una jornada de capacitación y entrega de botiquines para personal de Jardines Maternales, Hogares Municipales, Centros de Día, Programas Envión y Callejeadas. También en paralelo, desde el Paseo de la Salud se efectúan de forma regular talleres en RCP y primeros auxilios; para que toda la comunidad esté capacitada y sepa cómo actuar en caso de emergencia.