En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar e integrantes de su equipo de trabajo. La ocasión permitió dialogar sobre diversos aspectos que hacen no sólo a la agenda legislativa nacional, sino también a la realidad de nuestro distrito, dado que todos los presentes coincidieron en la importancia de poder canalizar a través del Congreso la disconformidad ante las políticas macroeconómicas o medidas de gestión tomadas desde la Presidencia, con principal énfasis en materia presupuestaria, como han sido las discusiones en torno al financiamiento de las provincias, obras públicas, educación y salud.

Posteriormente, se concretó una visita a la obra de construcción del Polo Judicial que con fondos provinciales se ejecuta en el predio donde funcionó el Corralón Municipal.