En el marco de la Semana de la Industria, se refirió a la formación académica de los futuros ingenieros, a su vinculación con las distintas empresas de Olavarría, la región, la provincia y el país, y a los diversos programas que fomentan desde esa casa de altos estudios.

También habló de las distintas ingenierías que se cursan en Olavarría; dijo que en octubre comienza el proceso de inscripción para 2026 y que la preferencia por una u otra especialidad, aseguró, cambia de acuerdo con la fluctuación del mercado.