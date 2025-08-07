La FIO impulsa un encuentro familiar de orientación vocacional
El martes 12 de agosto a las 19:30 en el SUM de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN (avenida Del Valle 5737), el área de Orientación Vocacional Ocupacional de la unidad académica realizará un encuentro abierto para familiares de jóvenes que este año egresan de la escuela secundaria.
La reunión-taller busca fortalecer el apoyo de la familia en el proceso de transición desde el fin de la secundaria hacia la educación superior o el mundo del trabajo, ya que representan un rol clave en la construcción del proyecto de vida de las y los estudiantes que finalizan la formación escolar.
La actividad tendrá una duración de una hora y media. Para asistir no es necesaria inscripción previa, o que las y los jóvenes hayan participado de los talleres de Orientación Vocacional Ocupacional que se dictan de forma gratuita. Y pueden concurrir al espacio en grupo familiar o de forma particular, a elección.