La reunión-taller busca fortalecer el apoyo de la familia en el proceso de transición desde el fin de la secundaria hacia la educación superior o el mundo del trabajo, ya que representan un rol clave en la construcción del proyecto de vida de las y los estudiantes que finalizan la formación escolar.

La actividad tendrá una duración de una hora y media. Para asistir no es necesaria inscripción previa, o que las y los jóvenes hayan participado de los talleres de Orientación Vocacional Ocupacional que se dictan de forma gratuita. Y pueden concurrir al espacio en grupo familiar o de forma particular, a elección.