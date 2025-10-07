Se trató de una sorpresa para los integrantes de la comunidad de la prestigiosa institución local: “El rol del Estado municipal tiene que ver con gestionar”, expresó el intendente de Olavarría al dar la noticia a docentes y autoridades.

Acompañado de la subsecretaria de Cultura, Sofía Arévalo, y del director de Educación, Diego Lurbe, Wesner narró que “redactamos una carta, más bien una nota, dirigida a la Fundación Banco Provincia, contándoles que estamos poniendo en valor la Escuela Municipal de Música, el trabajo que estábamos haciendo, fundamentos que son ciertos, que ustedes nos manifiestan todos los días. Hicimos las gestiones necesarias para que esto pueda llegar, ustedes lo puedan disfrutar y ponerlo a disposición de todos los olavarrienses que vienen a la Escuela de Música”.

La entrega consistió en 2 violines 3/4, 2 violines 4/4, 2 ukeleles tenor, 4 guitarras criollas, 2 guitarras eléctricas, 1 guitarra eléctrica para personas zurdas, 1 bajo, 1 bajo para personas zurdas, 1 batería completa y 1 piano eléctrico de 88 teclas.

“Disfrútenlos, cuídenlos, aprovéchenlos y sáquenle toda la música posible”, concluyó el intendente de Olavarría.

Por último, vale destacar que son más de 300 las personas que concurren a la Escuela Municipal, donde reciben, precisamente, clases de guitarra, bajo, batería, piano, violín, flauta, ukelele, saxo y canto.