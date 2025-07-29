Otero relató al móvil de LU32 que “entraron acá a la Sociedad de Fomento, hace unas semanas atrás más o menos, tres y media de la mañana, rompieron una reja, rompieron los vidrios, rompieron las puertas. Bueno, por suerte tenemos alarma asistida, lo que creo que no dejaron que se llevaran todo, porque era para llevarse todo, literalmente. básicamente era comestible, eran unas ollas, dulce de leche, quesos, que se usan para los chicos del centro de día”.

El presidente contó que en el lugar “funciona un centro de día que funciona de lunes a viernes, de 8 a 17, ahí más o menos vienen unos 30, 40 chicos donde se les da de comer y tienen distintas actividades y bueno, nosotros como Sociedad de Fomento estamos, veremos recién, porque somos relativamente nuevos, recién este año empezamos a funcionar como nueva comisión, así que estamos, estamos charlando, estamos viendo qué actividad podemos incorporar, así sea clases de danza, taekwondo, ajedrez, todo lo que sea beneficio para el barrio y para los chicos, pero este es un tema que lo estamos tratando recién”.

NB