La Junta Electoral oficializó nueve listas para concejales y consejeros escolares en Olavarría
Sobre el mediodía de este sábado, terminaron de oficializarse nueve listas que competirán en las Elecciones Legislativas Bonaerenses 2025. También se confirmaron 12 listas a nivel seccional. Vale mencionar, que no fue aprobada por la Junta Electoral la nómina que encabezaba José Eseverri, por el Partido de la Equidad y el Trabajo.
Concretamente en Olavarría, las listas de candidatos a concejales y consejeros escolares, que se elegirán el próximo 7 de septiembre, son las siguientes:
-Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)
Concejales titulares: Mestralet Szigety Agustín; Almeida Yessica Yasmin; Ripoll Horacio Marcelo; Cáceres Patricia Miriam; Sorrente Germán Alberto; Lageyre Paula Araceli; Pavón Etchebehere Augusto; Lovese Ugarte Mariela Cecilia; Bonetto Alberto Néstor; Muñoz Del Campo Casandra.
Consejeros escolares: Di Napoli Arce Theo; Rodríguez Andrea Raquel; Gil Carlos Omar; Lo Valvo Delfina Belén.
-Alianza Fuerza Patria
Concejales titulares: Yunger Sarrasqueta Leonardo Alberto; Palacios Lucía; Moreno Lizardia Juan Ignacio; Cazot Telma Mabel; Sarachu Gastón; Álvarez Natalia; Bruno Nicolás; Lestrada María Florencia; Rey Nazareno Cruz; Corrales Soledad Estefanía.
Consejeros escolares: Rodríguez Raúl Ariel; Bascones Carla Marisol; Pérez Juan Pablo; Rodríguez Bruno; Jessica Ivón.
-Alianza La Libertad Avanza
Concejales titulares: Zampini Nicolás; Dumerauf María Eugenia; Quinteros Videla Marcelino; Islas Luciana Vanesa; Alem Federico; Odello Noelia Paola; Ripoll Carlos Roberto; Guevara Elida Viviana; Cajen Federico Alfredo; Aramburu Alberdi María Eugenia.
Consejeros escolares: Carneri Marcelo Javier; Salvador María Laura; Mussi Marcelo David; Olivera María de los Ángeles.
-Alianza Potencia
Concejales titulares: Echeverría Silvina Andrea; Caldironi Mario Alberto; Pelender Bibiana María; Torti Jesús Alejandro; Pintos Yesica Luján; Álvarez Leandro Gastón; López Melisa Ángela Guillermina; Cejas Raúl Humberto; Duarte Luciana Daniela; Sebald Jonatan José.
Consejeros escolares: Biordo Andrés Natanael; Molina Ludmila Abigail; Bolpe Alexis Ariel; Diorio Paola Guadalupe.
-Alianza Somos Buenos Aires
Concejales titulares: Vergel Sciara María Belén; Matrella Sebastián; Ostertag Karina Fabiana; Castañares Matías Ezequiel; Díaz Antonela Ivana; Sgrilletti Juan Martín; Torre Melina; Gianibelli Agustín Reynaldo; Escobar Sandra Carina; Durante Norberto Daniel.
Consejeros escolares: Trezza María Laura; Carusso Mauro Enzo; Coronel Marisa Daniela; Nardini Guillermo Gustavo.
-Alianza Unión Liberal
Concejales: Romero Sergio Alberto; Romero Natalia Lorena; Errobidart Carlos Francisco; Miranda Vanina Soledad; Arouxet Oscar Alberto; Saavedra Jimena Luján; Leguizamón Ramón Oscar; Masounave María Guillermina; Mensi Fabio Gustavo; Romero Noelia Vanesa.
Consejeros escolares: Machado Guillermo Eduardo; Islas Verónica Alejandra; Cantoni Raúl Alberto; Arouxet Dolly Ethel.
-Alianza Unión y Libertad
Concejale titulares: Tordelli Mario Ángel; Rosa Marta Luján; Consalvo Bautista; Herrera Saida Ester; Graf Leonardo Martín; Ibarra Silvia Gabriela; Centellas Osvaldo Ariel; Damaso Rocío Belén; Valdi Eduardo José.
Consejera escolar: Probanza María Daniela.
-Partido Integrar
Concejales titulares: Áquila Alexander Jesús; González Laura Romina; Ruiz Díaz Farías Pablo Germán; Gutiérrez Yanina Silvana; Squillaci Juan Carlos; Magaldo María Florencia; Roldán Nicolás; Pacheco Zulema Leonilda; Rossi Carlos Oscar; Bustamante Claudia Fernanda.
Consejeros escolares: Krell Gladys Mabel; Paiz Abelardo Lucas Facundo; D’Onofrio María Rubina; Gentile Ramiro Agustín.
-Partido Libertario
Concejales titulares: Torrisi Gustavo Alejandro; Velázquez Romina Anabel; Vejling Federico Roberto; Juarez Micaela Joana Belén; Sequeira Mario Marcelo; Villegas María Natalia; Posada Christian Abel; Herrera Brisa Josefina; Gómez Anselmo Emmanuel; Valenzuela Ana Sofía.
Consejeros escolares: Todesco Yapour, Ian Marco; Jaramillo Daniela Soledad; Vejling Jano; Todesco Yapour, Melina.