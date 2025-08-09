Concretamente en Olavarría, las listas de candidatos a concejales y consejeros escolares, que se elegirán el próximo 7 de septiembre, son las siguientes:

-Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

Concejales titulares: Mestralet Szigety Agustín; Almeida Yessica Yasmin; Ripoll Horacio Marcelo; Cáceres Patricia Miriam; Sorrente Germán Alberto; Lageyre Paula Araceli; Pavón Etchebehere Augusto; Lovese Ugarte Mariela Cecilia; Bonetto Alberto Néstor; Muñoz Del Campo Casandra.

Consejeros escolares: Di Napoli Arce Theo; Rodríguez Andrea Raquel; Gil Carlos Omar; Lo Valvo Delfina Belén.

-Alianza Fuerza Patria

Concejales titulares: Yunger Sarrasqueta Leonardo Alberto; Palacios Lucía; Moreno Lizardia Juan Ignacio; Cazot Telma Mabel; Sarachu Gastón; Álvarez Natalia; Bruno Nicolás; Lestrada María Florencia; Rey Nazareno Cruz; Corrales Soledad Estefanía.

Consejeros escolares: Rodríguez Raúl Ariel; Bascones Carla Marisol; Pérez Juan Pablo; Rodríguez Bruno; Jessica Ivón.

-Alianza La Libertad Avanza

Concejales titulares: Zampini Nicolás; Dumerauf María Eugenia; Quinteros Videla Marcelino; Islas Luciana Vanesa; Alem Federico; Odello Noelia Paola; Ripoll Carlos Roberto; Guevara Elida Viviana; Cajen Federico Alfredo; Aramburu Alberdi María Eugenia.

Consejeros escolares: Carneri Marcelo Javier; Salvador María Laura; Mussi Marcelo David; Olivera María de los Ángeles.

-Alianza Potencia

Concejales titulares: Echeverría Silvina Andrea; Caldironi Mario Alberto; Pelender Bibiana María; Torti Jesús Alejandro; Pintos Yesica Luján; Álvarez Leandro Gastón; López Melisa Ángela Guillermina; Cejas Raúl Humberto; Duarte Luciana Daniela; Sebald Jonatan José.

Consejeros escolares: Biordo Andrés Natanael; Molina Ludmila Abigail; Bolpe Alexis Ariel; Diorio Paola Guadalupe.

-Alianza Somos Buenos Aires

Concejales titulares: Vergel Sciara María Belén; Matrella Sebastián; Ostertag Karina Fabiana; Castañares Matías Ezequiel; Díaz Antonela Ivana; Sgrilletti Juan Martín; Torre Melina; Gianibelli Agustín Reynaldo; Escobar Sandra Carina; Durante Norberto Daniel.

Consejeros escolares: Trezza María Laura; Carusso Mauro Enzo; Coronel Marisa Daniela; Nardini Guillermo Gustavo.

-Alianza Unión Liberal

Concejales: Romero Sergio Alberto; Romero Natalia Lorena; Errobidart Carlos Francisco; Miranda Vanina Soledad; Arouxet Oscar Alberto; Saavedra Jimena Luján; Leguizamón Ramón Oscar; Masounave María Guillermina; Mensi Fabio Gustavo; Romero Noelia Vanesa.

Consejeros escolares: Machado Guillermo Eduardo; Islas Verónica Alejandra; Cantoni Raúl Alberto; Arouxet Dolly Ethel.

-Alianza Unión y Libertad

Concejale titulares: Tordelli Mario Ángel; Rosa Marta Luján; Consalvo Bautista; Herrera Saida Ester; Graf Leonardo Martín; Ibarra Silvia Gabriela; Centellas Osvaldo Ariel; Damaso Rocío Belén; Valdi Eduardo José.

Consejera escolar: Probanza María Daniela.

-Partido Integrar

Concejales titulares: Áquila Alexander Jesús; González Laura Romina; Ruiz Díaz Farías Pablo Germán; Gutiérrez Yanina Silvana; Squillaci Juan Carlos; Magaldo María Florencia; Roldán Nicolás; Pacheco Zulema Leonilda; Rossi Carlos Oscar; Bustamante Claudia Fernanda.

Consejeros escolares: Krell Gladys Mabel; Paiz Abelardo Lucas Facundo; D’Onofrio María Rubina; Gentile Ramiro Agustín.

-Partido Libertario

Concejales titulares: Torrisi Gustavo Alejandro; Velázquez Romina Anabel; Vejling Federico Roberto; Juarez Micaela Joana Belén; Sequeira Mario Marcelo; Villegas María Natalia; Posada Christian Abel; Herrera Brisa Josefina; Gómez Anselmo Emmanuel; Valenzuela Ana Sofía.

Consejeros escolares: Todesco Yapour, Ian Marco; Jaramillo Daniela Soledad; Vejling Jano; Todesco Yapour, Melina.