Atención Ciudadana
La línea telefónica 147 se encuentra temporalmente fuera de servicio
Desde la municipalidad indicaron que hay inconvenientes técnicos con la empresa proveedora del servicio.
Hasta tanto se restablezca el servicio, los vecinos pueden comunicarse al 440442 o bien utilizar el formulario disponible en nuestra página web www.olavarria.gov.ar, a través del portal Mi Olava.
Se invita a toda la comunidad a comunicarse a través de este medio para facilitar el acceso a servicios y efectuar distintos reclamos según corresponda.