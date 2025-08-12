“La única notificación es una expresión verbal de la escribana que contrata justamente la cooperativa para comunicar los actos del Consejo de Administración”, dijo Roman en diálogo con el móvil de LU32 en referencia a la forma en que se les comunicó la baja de las elecciones de la Lista Verde y manifestó que “lo que sale comunicado es que hay errores insalvables. Bueno, la verdad que no sé a qué se refiere porque esos errores no nos fueron comunicados”.

“Nosotros, dentro del plazo estipulado por el estatuto, que son 72 horas después de presentada la lista, tiene la cooperativa ese tiempo para darnos las impugnaciones. Bueno, el viernes a las 19 horas, después de haber terminado la recolección de firmas, nos impugnan seis firmas, lo cual salvamos durante el fin de semana. El día lunes, que se vencían las 72 horas, presentamos esas impugnaciones, nos las reciben, pero a su vez ahí nos comunican que hay otras, bueno, estas impugnaciones que son, digamos, insalvables, entre comillas, y bueno, todavía estamos esperando cuáles son”, explicó.

“A su vez, en el mismo acto, nosotros presentamos un acto de impugnación también, porque, bueno, consideramos que la gente que está dentro de la lista amarilla tiene incompatibilidades con respecto al cargo que desarrollan actualmente con ser delegado para esta nueva asamblea. Así que, bueno, estamos en ese dilema”. Afirmó.

Posteriormente, señaló que la actual conducción, tiene poder de control y veto sobre la lista opositora. “Tienen los tres poderes investidos en ese estatuto, en donde legislaron haciéndolo el estatuto, son el legislativo que dice que está bien y que está mal, y el ejecutivo que dice, bueno, no hay elección. Contra eso es un poco difícil, por ahí, poder competir”, dijo y sostuvo que están evaluando iniciar acciones legales.

RF