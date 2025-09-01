Quinteros Videla se refirió a los proyectos en caso de que asuma como concejal para el próximo período legislativo.

El candidato de la alianza La Libertad Avanza señaló que “cuando recorremos la calle y hablamos con los vecinos hay un tema que nos nombran todos: la inseguridad. No podemos creer que Olavarría se haya conurbanizado como lo hizo, que esté sufriendo hechos delictivos que antes no se veían”.

“Una de las primeras propuestas y una de las primeras cosas que quiero hacer si entro como concejal es declarar la emergencia en seguridad. Es fundamental que tengamos la emergencia declarada, porque nos da información que hoy no tenemos”, remarcó, al tiempo que sostuvo que al tener esa información se podrán brindar herramientas al municipio “que, si tiene decisión real, puede frenar la inseguridad. Ellos tienen que hacer la prevención de la inseguridad en un trabajo mancomunado entre el municipio y la provincia”.

Asimismo sostuvo que “necesitamos más concejales dentro del HCD que crean que la inseguridad es un problema, que los vecinos lo creen. La última vez que se presentó un proyecto sobre seguridad en el Concejo Deliberante, el presidente del bloque oficialista dijo que la inseguridad había bajado, que había menos delitos que en años anteriores. Entonces, si partimos de la base de que hay concejales que creen que la inseguridad no existe, no podemos cambiar el problema realmente. La inseguridad en Olavarría es un problema y hay que darle una solución”.