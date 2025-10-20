En esta oportunidad, la jornada se desarrollará en el CEMO (Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría), ubicado en Av. Eva Perón 1.545, de 10 a 13 horas.

Se recibirán: computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, centrales telefónicas, routers, electrodomésticos pequeños, radios, videocámaras, relojes y videojuegos. En tanto que no se recibirán: heladeras, lavarropas, cocinas, lavavajillas, tóner, baterías, pilas ni lámparas.

Por último, cabe aclarar que la actividad no se suspenderá en caso de lluvia.

