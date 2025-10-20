Basura Electrónica
La Municipalidad organiza una nueva campaña
A través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo informan que la próxima edición de la campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se realizará este miércoles 22 de octubre
En esta oportunidad, la jornada se desarrollará en el CEMO (Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría), ubicado en Av. Eva Perón 1.545, de 10 a 13 horas.
Se recibirán: computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, centrales telefónicas, routers, electrodomésticos pequeños, radios, videocámaras, relojes y videojuegos. En tanto que no se recibirán: heladeras, lavarropas, cocinas, lavavajillas, tóner, baterías, pilas ni lámparas.
Por último, cabe aclarar que la actividad no se suspenderá en caso de lluvia.