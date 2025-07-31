La primera etapa del Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona ocupa un 15% del predio

Manifestó que las opiniones las recabaron una vez iniciada la obra y, para él, la obra simboliza mucho de lo que es la gestión de Wesner.

En otro punto del diálogo, mencionó que el sector cubierto del centro recreativo, estará bajo la gestión de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.

En la misma se construyó un salón de usos múltiples, un área administrativa, un depósito de guarda de materiales deportivos y una batería de baños.

Al ser consultado por la apropiación del lugar por parte de los vecinos, Fariña se alegró porque los juegos que ya están instalados “están sucios de barrio”.

Por otro lado, afirmó que los ha sorprendido cómo los murales son usados por vecinos y vecinas para tomarse fotografías y hasta derramar alguna lágrima.

Finalmente, añadió que hay un puesto policial ya instalado, aunque el Comando de Patrullas se anexará posteriormente.

Como restricciones a lo largo de la concreción de esta etapa del proyecto mencionó dos: la cuestión medioambiental, que quedó subsanada con la intervención de provincia, aclaró y, obviamente, el presupuesto.

