Aniversario
La sociedad de fomento Hipólito Irigoyen cumple 42 años
En la sede ubicada en Estrada 4141, se concentraron gran cantidad de vecinos y autoridades. Se descubrieron 3 placas conmemorativas, se plantaron árboles y se presentó la bandera creada para identificar la institución.
En la tarde del miércoles, la Sociedad de Fomento Hipólito Irigoyen se vistió de fiesta para celebrar sus 42 años. En un sencillo pero emotivo homenaje, se descubrieron 2 placas: una que señala la institución en su entrada y otra que lleva el nombre de su fundador “Omar Iturregui” nombrando el salón de eventos.
Además de la gran convocatoria de vecinos y autoridades, se hizo presente un cura que bendijo la sede y descubrió la figura de la “Virgen de Luján”. La familia de Omar Iturregui plantó árboles junto al público presente, a manera de dejar “vida” en su paso por la sociedad de fomento.