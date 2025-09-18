En la tarde del miércoles, la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen se vistió de fiesta para celebrar sus 42 años. En un sencillo pero emotivo homenaje, se descubrieron 2 placas: una que señala la institución en su entrada y otra que lleva el nombre de su fundador “Omar Iturregui” nombrando el salón de eventos.

Además de la gran convocatoria de vecinos y autoridades, se hizo presente un cura que bendijo la sede y descubrió la figura de la “Virgen de Luján”. La familia de Omar Iturregui plantó árboles junto al público presente, a manera de dejar “vida” en su paso por la sociedad de fomento.