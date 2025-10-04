Alerta naranja
La tormenta dejó sus consecuencias en Olavarría
En la Sociedad Rural Olavarría, los fuertes vientos ocasionaron destrozos en la carpa que estaba preparada para la 3ª Cena Anual que se realizaba este sábado por la noche. A la par, en Club Loma Negra, un árbol cayó en la cancha de básquet. También varias calles se vieron anegadas.
Vale mencionar, que ante la situación ocurrida en la Sociedad Rural, la entidad informó mediante un comunicado que la fiesta quedó suspendida debido a los daños y dificultades ocasionados por el temporal.
Según la Estación Meteorológica, los vientos superaron los 60 km/h.