Vale mencionar, que ante la situación ocurrida en la Sociedad Rural, la entidad informó mediante un comunicado que la fiesta quedó suspendida debido a los daños y dificultades ocasionados por el temporal.

Según la Estación Meteorológica, los vientos superaron los 60 km/h.

