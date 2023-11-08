Las diferentes prendas de vestir, tanto de adultos como de niños, son producto de diversas jornadas que se llevaron adelante durante todo este año en el local partidario, con el objetivo de que las personas se acerquen a dejar donativos para luego ser entregados a aquellos que lo necesiten.

Al respecto, la presidenta y concejal de la UCR, Belén Vergel, señaló que "es muy importante pensar en la segunda oportunidad de las prendas que ya no usamos, no sólo para llevar adelante prácticas sustentables y de esta manera cuidar el medio ambiente, sino también para ayudar a quienes estén atravesando por una difícil situación y lo necesiten".