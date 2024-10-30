Desde Libertad Olavarría, aseguraron que era lo que faltaba saber, y adelantaron que acompañarán el proyecto.

Por su parte, desde la UCR reconocieron que lo que se presentó es ‘interesante’ y que se relaciona con lo que venían planteando desde el bloque. ‘Creemos que es en el recinto donde se tiene que dar el debate’, sostuvieron.

Mencionaron que están de acuerdo con la mayoría de los puntos, y que luego de un debate, podrían dar su visto bueno.

En otro sentido, desde el bloque PRO-ERF se encuentran analizando el proyecto, y podrían anticipar una respuesta este jueves.

Mientras tanto, desde Ahora Olavarría no contestaron ante la consulta de Lu32.