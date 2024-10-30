La UCR y Libertad Olavarría apoyarían la venta de la calle a Loma Negra
Luego de la presentación del plan de obras, que se financiará con la venta, Lu32 relevó que dos de los bloques opositores acompañarían el proyecto. Vieron con buenos ojos el anuncio de Wesner, y destacaron que sus pedidos fueron escuchados.
Desde Libertad Olavarría, aseguraron que era lo que faltaba saber, y adelantaron que acompañarán el proyecto.
Por su parte, desde la UCR reconocieron que lo que se presentó es ‘interesante’ y que se relaciona con lo que venían planteando desde el bloque. ‘Creemos que es en el recinto donde se tiene que dar el debate’, sostuvieron.
Mencionaron que están de acuerdo con la mayoría de los puntos, y que luego de un debate, podrían dar su visto bueno.
En otro sentido, desde el bloque PRO-ERF se encuentran analizando el proyecto, y podrían anticipar una respuesta este jueves.
Mientras tanto, desde Ahora Olavarría no contestaron ante la consulta de Lu32.