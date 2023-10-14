Uno de los puntos de discusión clave fue la confirmación de la retransmisión del 'Bingo Virtual' a través del Canal Local, dirigido a todos los vecinos que apoyan activamente a estas entidades.

Cada club expuso de manera detallada la obras de infraestructura y la estrategia que están implementando para encarar la próxima temporada de verano, un período muy esperado, tanto por los socios, como por la comunidad olavarriense en general.

Otro tema relevante abordado, fue la situación de la asociación de baloncesto, específicamente en lo que respecta a la Federación y las medidas que se están considerando para reducir los costos, que deben asumir los clubes participantes en los torneos. También se brindó información sobre las actividades relacionadas con el fútbol.

Finalmente, se destacó la organización de la segunda cena de la 'Unión de Clubes', que se llevará a cabo el 24 de noviembre en el 'Club El Fortín'. En esta ocasión, se pondrán a la venta 600 tarjetas para permitir la participación de la comunidad.

En el cierre de la reunión, se expresaron agradecimientos por la hospitalidad y el esmerado servicio ofrecido por el anfitrión, el Club Loma Negra.

Participaron los presidentes José Maceo (Pueblo Nuevo), José Veyrand (Mariano Moreno), Roberto Vidal (Ferro), Leandro Lanceta (El Fortín), Federico Zamora (San Martin – Sierras Bayas), Juan Villegas (Sierra Chica), Mario Lurbet (El Provincial), Fernando Di Carlo (Embajadores), Ariel Arce (C.A. Hinojo), Walter Bahl (Loma Negra), Juan Traversa (A.M.C.O.) y no pudo participar por no estar en la ciudad Emilio Incaurgarat (Estudiantes).