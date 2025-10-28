La comitiva fue recibida por autoridades del Parque Industrial Olavarría (PIO) y de la UIO, con quienes visitaron la planta de Loma Negra, donde fueron cordialmente recibidos por el gerente de planta Gerardo Guzzetti y Máximo Plaquín.

Más tarde, se realizó una reunión de trabajo en la sede de la UIO con la participación del diputado bonaerense Martín Endere, en la que se trató una agenda conjunta orientada a fortalecer el entramado productivo local y regional.

Cerrando la jornada, alrededor de las 17 h, se llevó adelante una reunión ampliada entre las Comisiones Directivas de la UIO y la UIPBA —de forma presencial y por videoconferencia—, donde se compartió el orden del día y se delinearon líneas de acción a corto, mediano y largo plazo.

La UIO forma parte desde hace muchos años de las Comisiones Directivas de la UIPBA, pero esta fue la primera vez que la entidad provincial sesionó en Olavarría, marcando un hecho histórico para nuestra institución y para la industria local.