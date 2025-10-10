Tal es así que, en reiteradas ocasiones, el municipio debe desplegar trabajos de limpieza en el lugar, lo cual genera numerosos contratiempos en materia de disponibilidad y afectación de recursos.

De acuerdo con lo detallado, tras constatar la situación se inició un acto por infracción a la Ordenanza Municipal n.º 195/84, precisamente por arrojar residuos en un sector no habilitado para tal fin.

El hombre intentó arrojar no solo basura, sino también ramas, artículos electrónicos y recipientes.