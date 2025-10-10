Juzgado de Faltas
Labran infracción a una persona por arrojar residuos en la vía pública
La situación se detectó en horas de la mañana del jueves sobre avenida Eva Perón (ex Circunvalación), entre avenida Avellaneda y Frontera Sur, un sector de la ciudad en el que, lamentablemente, es recurrente el registro de este tipo de conductas
Tal es así que, en reiteradas ocasiones, el municipio debe desplegar trabajos de limpieza en el lugar, lo cual genera numerosos contratiempos en materia de disponibilidad y afectación de recursos.
De acuerdo con lo detallado, tras constatar la situación se inició un acto por infracción a la Ordenanza Municipal n.º 195/84, precisamente por arrojar residuos en un sector no habilitado para tal fin.
El hombre intentó arrojar no solo basura, sino también ramas, artículos electrónicos y recipientes.