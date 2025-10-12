En ese sentido, se reitera el pedido de colaboración a la comunidad, no solo para evitar altas multas, sino para contribuir a un ambiente más limpio, sustentable y saludable para todos.

De acuerdo con lo detallado desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, las situaciones fueron detectadas en las zonas de avenida Eva Perón (ex Circunvalación) entre avenida Avellaneda y Frontera Sur, en avenida La Rioja y avenida de los Trabajadores, y en Quebrada de Humahuaca y La Rioja.

Se trata, precisamente, de sitios que habitualmente deben ser abordados desde distintas áreas municipales para llevar a cabo trabajos tanto de limpieza como de mantenimiento, con su correlato directo en materia de contratiempos en la disponibilidad y afectación de recursos.

En todos los casos se procedió al inicio de actas por infracción a la Ordenanza Municipal 195/84, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal.

Por último, se recuerda que, en caso de contar con residuos, el único lugar permitido para llevarlos es el relleno sanitario ubicado sobre la prolongación norte de la avenida Ituzaingó al 8.500, a unos 3.500 metros del cruce con la ruta nacional Nº 226.