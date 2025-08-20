LALCEC lanza una nueva campaña de prevención del cáncer bucal
Tendrá lugar los días miércoles 28 y jueves 29 de agosto, en la sede ubicada en Mitre 2659, a partir de las 14:00 hs. ambos días. En diálogo con LU32, Ivone Oliveto, referente local de la entidad, señaló que esta campaña es la número diecisiete, y que ya se ha convertido en referencia a nivel nacional. Además, repasó cuáles son las señales a las cuales prestar atención.
En esta ocasión, los profesionales Ramiro Campagnale, Rodrigo Campagnale y Lucas Varalli serán quienes reciban a los pacientes con turno previo. El número para solicitar dichos turnos es 428280.
