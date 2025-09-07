“Estoy tranquilo, acompañando a nuestros fiscales y a las autoridades de mesa. Son más de dos mil personas las que se movilizan hoy”, expresó en diálogo con los medios presentes.

Sobre la escasa convocatoria de votantes, dijo: “Los vecinos irán acercándose. Los convocamos a que participen”.

A la par, habló sobre las irregularidades que se han presentado en la jornada y reconoció que no hubo nada fuera de lo normal, solo la falta de autoridades de mesa.

“La tarde seguirá con recorridos y esperando las 18:00 para el conteo de votos”, finalizó.